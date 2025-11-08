Harga Get Bagged Hari Ini

Harga live Get Bagged (BAGGED) hari ini adalah --, dengan perubahan 41.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAGGED ke USD saat ini adalah -- per BAGGED.

Get Bagged saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,173.27, dengan suplai yang beredar 999.77M BAGGED. Selama 24 jam terakhir, BAGGED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BAGGED bergerak +0.97% dalam satu jam terakhir dan +17.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Get Bagged (BAGGED)

Kapitalisasi Pasar $ 19.17K$ 19.17K $ 19.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.17K$ 19.17K $ 19.17K Suplai Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Total Suplai 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207

Kapitalisasi Pasar Get Bagged saat ini adalah $ 19.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAGGED adalah 999.77M, dan total suplainya sebesar 999769455.9286207. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.17K.