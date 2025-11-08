Harga Get Out Frog Hari Ini

Harga live Get Out Frog (GOF) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOF ke USD saat ini adalah -- per GOF.

Get Out Frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,778.75, dengan suplai yang beredar 975.00T GOF. Selama 24 jam terakhir, GOF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOF bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -29.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Get Out Frog (GOF)

Kapitalisasi Pasar $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Suplai Peredaran 975.00T 975.00T 975.00T Total Suplai 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

