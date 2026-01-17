Harga Giga Cat Hari Ini

Harga live Giga Cat (GCAT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GCAT ke USD saat ini adalah $ 0 per GCAT.

Giga Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,979.84, dengan suplai yang beredar 1.00B GCAT. Selama 24 jam terakhir, GCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00378515, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +3.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Giga Cat (GCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

