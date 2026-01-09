Harga GigaMas Hari Ini

Harga live GigaMas (GIGAMAS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIGAMAS ke USD saat ini adalah $ 0 per GIGAMAS.

GigaMas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,522.33, dengan suplai yang beredar 999.39M GIGAMAS. Selama 24 jam terakhir, GIGAMAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GIGAMAS bergerak +1.16% dalam satu jam terakhir dan +60.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GigaMas (GIGAMAS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K Suplai Peredaran 999.39M 999.39M 999.39M Total Suplai 999,385,503.214707 999,385,503.214707 999,385,503.214707

