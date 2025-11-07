Harga Ging Gong Kaew Hari Ini

Harga live Ging Gong Kaew (GGK) hari ini adalah $ 0.00015857, dengan perubahan 29.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GGK ke USD saat ini adalah $ 0.00015857 per GGK.

Ging Gong Kaew saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 158,545, dengan suplai yang beredar 999.84M GGK. Selama 24 jam terakhir, GGK diperdagangkan antara $ 0.00015923 (low) dan $ 0.00022411 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00224676, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004858.

Dalam kinerja jangka pendek, GGK bergerak -5.39% dalam satu jam terakhir dan +104.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ging Gong Kaew (GGK)

Kapitalisasi Pasar $ 158.55K$ 158.55K $ 158.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 158.55K$ 158.55K $ 158.55K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,838,682.868845 999,838,682.868845 999,838,682.868845

Kapitalisasi Pasar Ging Gong Kaew saat ini adalah $ 158.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GGK adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999838682.868845. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 158.55K.