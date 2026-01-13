Harga Gittensor Hari Ini

Harga live Gittensor (SN74) hari ini adalah $ 1.66, dengan perubahan 5.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN74 ke USD saat ini adalah $ 1.66 per SN74.

Gittensor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,181,026, dengan suplai yang beredar 3.10M SN74. Selama 24 jam terakhir, SN74 diperdagangkan antara $ 1.66 (low) dan $ 1.76 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.89, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.2.

Dalam kinerja jangka pendek, SN74 bergerak -0.46% dalam satu jam terakhir dan +1.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gittensor (SN74)

Kapitalisasi Pasar $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Suplai Peredaran 3.10M 3.10M 3.10M Total Suplai 3,101,070.598259267 3,101,070.598259267 3,101,070.598259267

Kapitalisasi Pasar Gittensor saat ini adalah $ 5.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN74 adalah 3.10M, dan total suplainya sebesar 3101070.598259267. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.18M.