Harga Giveth Hari Ini

Harga live Giveth (GIV) hari ini adalah $ 0.00103857, dengan perubahan 6.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIV ke USD saat ini adalah $ 0.00103857 per GIV.

Giveth saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 398,313, dengan suplai yang beredar 383.52M GIV. Selama 24 jam terakhir, GIV diperdagangkan antara $ 0.00104384 (low) dan $ 0.00126425 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.017, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GIV bergerak -6.48% dalam satu jam terakhir dan -3.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Giveth (GIV)

Kapitalisasi Pasar $ 398.31K$ 398.31K $ 398.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Suplai Peredaran 383.52M 383.52M 383.52M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Giveth saat ini adalah $ 398.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GIV adalah 383.52M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04M.