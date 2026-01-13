Berapa nilai GIZMO saat ini?

GIZMO saat ini diperdagangkan seharga Rp19.276483824, dengan pergerakan harga sebesar 9.40% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan GIZMO hari ini, naik atau turun?

GIZMO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Runes,Bitcoin Meme.

Seberapa populer GIZMO hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual GIZMO.

Apa yang membuat GIZMO berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Runes,Bitcoin Meme dan dibangun di atas jaringan --, GIZMO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah GIZMO yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah GIZMO sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp1061.2330768, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp8.908919344, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.