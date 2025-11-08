Harga GM Everyday Hari Ini

Harga live GM Everyday (GM) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GM ke USD saat ini adalah -- per GM.

GM Everyday saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,863, dengan suplai yang beredar 1.00B GM. Selama 24 jam terakhir, GM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00442348, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GM bergerak +1.93% dalam satu jam terakhir dan -15.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GM Everyday (GM)

Kapitalisasi Pasar $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GM Everyday saat ini adalah $ 34.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GM adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.86K.