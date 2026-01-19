Harga GMBase (GMB)
Harga live GMBase (GMB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMB ke USD saat ini adalah $ 0 per GMB.
GMBase saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,722, dengan suplai yang beredar 904.10M GMB. Selama 24 jam terakhir, GMB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00291885, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, GMB bergerak -0.47% dalam satu jam terakhir dan +2.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar GMBase saat ini adalah $ 72.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GMB adalah 904.10M, dan total suplainya sebesar 953948894.6721702. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.73K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga GMBase ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GMBase ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GMBase ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GMBase ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.30%
|30 Days
|$ 0
|+10.86%
|60 Hari
|$ 0
|-18.93%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga GMBase berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa nilai live GMBase hari ini?
Hari ini, GMBase diperdagangkan pada Rp1.35937887410850000, mengalami pergerakan harga sebesar -0.30% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.
Seberapa volatil GMB saat ini?
Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.
Apa kondisi likuiditas GMBase hari ini?
GMBase memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.
Pada level harga mana saja GMB telah diperdagangkan hari ini?
Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp1.35025212299550000 hingga Rp1.41937881198100000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.
Berapa volume perdagangan GMB hari ini?
Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.
Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko GMBase?
Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Duck-Themed yang dibangun di atas --, profil risiko GMB dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
