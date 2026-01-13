Berapa harga perdagangan saat ini dari GMONAD?

GMONAD (GMONAD) saat ini dihargai Rp0.02661599358480000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -6.64% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga GMONAD hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Monad Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap GMONAD?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi GMONAD dalam pasar kripto global?

Saat ini, GMONAD menduduki peringkat pasar #6376 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2642648097.225000000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang GMONAD?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 100000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru GMONAD?

Rentang harga antara Rp0.02594217096240000 dan Rp0.03015356235240000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi GMONAD dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,Monad Ecosystem lainnya, GMONAD terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.