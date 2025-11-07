Harga Godcoin Hari Ini

Harga live Godcoin (GOD) hari ini adalah $ 0.0019928, dengan perubahan 4.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOD ke USD saat ini adalah $ 0.0019928 per GOD.

Godcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 179,195, dengan suplai yang beredar 89.90M GOD. Selama 24 jam terakhir, GOD diperdagangkan antara $ 0.00199193 (low) dan $ 0.00210918 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.137882, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00197237.

Dalam kinerja jangka pendek, GOD bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -21.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Godcoin (GOD)

Kapitalisasi Pasar $ 179.20K$ 179.20K $ 179.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Suplai Peredaran 89.90M 89.90M 89.90M Total Suplai 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

