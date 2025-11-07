BursaDEX+
Harga live Godcoin hari ini adalah 0.0019928 USD. Kapitalisasi pasar GOD adalah 179,195 USD. Lacak informasi harga aktual GOD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang GOD

Info Harga GOD

Penjelasan GOD

Situs Web Resmi GOD

Tokenomi GOD

Prakiraan Harga GOD

Logo Godcoin

Harga Godcoin (GOD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GOD ke USD:

$0.0019928
$0.0019928
-4.40%1D
USD
Grafik Harga Live Godcoin (GOD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:32:28 (UTC+8)

Harga Godcoin Hari Ini

Harga live Godcoin (GOD) hari ini adalah $ 0.0019928, dengan perubahan 4.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOD ke USD saat ini adalah $ 0.0019928 per GOD.

Godcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 179,195, dengan suplai yang beredar 89.90M GOD. Selama 24 jam terakhir, GOD diperdagangkan antara $ 0.00199193 (low) dan $ 0.00210918 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.137882, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00197237.

Dalam kinerja jangka pendek, GOD bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -21.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Godcoin (GOD)

$ 179.20K
$ 179.20K

--
--

$ 1.55M
$ 1.55M

89.90M
89.90M

777,777,777.0
777,777,777.0

Kapitalisasi Pasar Godcoin saat ini adalah $ 179.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOD adalah 89.90M, dan total suplainya sebesar 777777777.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.55M.

Riwayat Harga Godcoin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00199193
$ 0.00199193
Low 24 Jam
$ 0.00210918
$ 0.00210918
High 24 Jam

$ 0.00199193
$ 0.00199193

$ 0.00210918
$ 0.00210918

$ 0.137882
$ 0.137882

$ 0.00197237
$ 0.00197237

-0.16%

-4.40%

-21.09%

-21.09%

Riwayat Harga Godcoin (GOD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Godcoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Godcoin ke USD adalah $ -0.0007290037.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Godcoin ke USD adalah $ -0.0010582690.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Godcoin ke USD adalah $ -0.003000877884510931.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.40%
30 Days$ -0.0007290037-36.58%
60 Hari$ -0.0010582690-53.10%
90 Hari$ -0.003000877884510931-60.09%

Prediksi Harga untuk Godcoin

Prediksi Harga Godcoin (GOD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Godcoin (GOD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Godcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Godcoin (GOD)

Godcoin ($GOD) is the native token of InfiniGods and the Valhalla Protocol, which is powering the future of Mobile Gaming applications and infrastructure.

The Valhalla Foundation has partnered with InfiniGods, the leading Web3 mobile gaming studio, to launch Godcoin ($GOD)—a token designed to revolutionize mobile gaming. $GOD aims to transform the mobile gaming experience for millions of players by introducing innovative gameplay, new economic models, enhanced player experiences, industry-disrupting blockchain infrastructure, and more.

Mobile Gaming is the largest entertainment industry in the world, with over 2 billion people playing games on their smartphones daily, contributing to an annual expenditure exceeding $150 billion. Yet, it's stagnant and ripe for disruption.

Enter $GOD and InfiniGods.

InfiniGods is a free-to-play Web3 mobile gaming studio specializing in mythological-themed games and cutting-edge mobile gaming infrastructure. Founded in December 2021, InfiniGods has become the market leader in Web3 mobile gaming, driven by the success of its flagship title, King of Destiny. King Of Destiny is the leading Web3 mobile title in the “Luck Battle” category (e.g. MonopolyGo & CoinMaster), which is the fastest growing and highest monetizing genre in mobile.

More broadly, $GOD powers the Valhalla Protocol, an infrastructure stack that unlocks transformative blockchain capabilities for millions of players, developers, advertisers, and more. The Valhalla Protocol is a comprehensive toolkit designed to allow developers to integrate web3 features seamlessly into any mobile game.

InfiniGods’ founding team includes key members with experience at Facebook, Scopely, and Machine Zone. To date, the company has raised $17.3 million in funding, including an $8 million seed round in early 2022 led by Pantera Capital, Framework Ventures, and Animoca Brands. This was followed by an $8 million Series A investment in Q4 2023, funded entirely by Pantera Capital. In Q3 2024, InfiniGods raised a $1.3 million strategic round led by Arete Capital, with participation from LiquidX, Seedphrase, Grail.eth, Mando (Rekt), Max Crown (Co-Founder, MoonPay), and other notable figures in the crypto industry.

Sumber Daya Godcoin (GOD)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Godcoin

Berapa nilai 1 Godcoin pada tahun 2030?
Jika Godcoin tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Godcoin tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:32:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Godcoin (GOD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00016498

$0.00004780

$0.007782

$0.009695

$0.0000003190

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.