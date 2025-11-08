Harga Good Boy Hari Ini

Harga live Good Boy (BOY) hari ini adalah $ 0.0000293, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOY ke USD saat ini adalah $ 0.0000293 per BOY.

Good Boy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,779, dengan suplai yang beredar 845.80M BOY. Selama 24 jam terakhir, BOY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01083526, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002706.

Dalam kinerja jangka pendek, BOY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Good Boy (BOY)

Kapitalisasi Pasar $ 24.78K$ 24.78K $ 24.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.78K$ 24.78K $ 24.78K Suplai Peredaran 845.80M 845.80M 845.80M Total Suplai 845,801,406.955078 845,801,406.955078 845,801,406.955078

Kapitalisasi Pasar Good Boy saat ini adalah $ 24.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOY adalah 845.80M, dan total suplainya sebesar 845801406.955078. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.78K.