Harga Goompy Hari Ini

Harga live Goompy (GOOMPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOMPY ke USD saat ini adalah -- per GOOMPY.

Goompy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,863.72, dengan suplai yang beredar 420.69B GOOMPY. Selama 24 jam terakhir, GOOMPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOMPY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -27.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Goompy (GOOMPY)

Kapitalisasi Pasar $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Goompy saat ini adalah $ 19.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOOMPY adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.86K.