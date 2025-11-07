Harga Goons of Balatroon Hari Ini

Harga live Goons of Balatroon (GOB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOB ke USD saat ini adalah -- per GOB.

Goons of Balatroon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 155,782, dengan suplai yang beredar 538.04M GOB. Selama 24 jam terakhir, GOB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.053852, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOB bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -18.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Goons of Balatroon (GOB)

Kapitalisasi Pasar $ 155.78K$ 155.78K $ 155.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 167.51K$ 167.51K $ 167.51K Suplai Peredaran 538.04M 538.04M 538.04M Total Suplai 578,529,069.0 578,529,069.0 578,529,069.0

Kapitalisasi Pasar Goons of Balatroon saat ini adalah $ 155.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOB adalah 538.04M, dan total suplainya sebesar 578529069.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 167.51K.