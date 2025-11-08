Harga GoosepumpsAI Hari Ini

Harga live GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOSEPUMPS ke USD saat ini adalah -- per GOOSEPUMPS.

GoosepumpsAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,369.72, dengan suplai yang beredar 998.30M GOOSEPUMPS. Selama 24 jam terakhir, GOOSEPUMPS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOSEPUMPS bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -14.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Suplai Peredaran 998.30M 998.30M 998.30M Total Suplai 998,302,946.017859 998,302,946.017859 998,302,946.017859

