Harga live Grand Gangsta City hari ini adalah 0.00184022 USD. Lacak informasi harga aktual $GGC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $GGC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Grand Gangsta City ($GGC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $GGC ke USD:

$0.00184022
$0.00184022$0.00184022
+2.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Grand Gangsta City ($GGC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:26:54 (UTC+8)

Informasi Harga Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00175351
$ 0.00175351$ 0.00175351
Low 24 Jam
$ 0.00185915
$ 0.00185915$ 0.00185915
High 24 Jam

$ 0.00175351
$ 0.00175351$ 0.00175351

$ 0.00185915
$ 0.00185915$ 0.00185915

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908

-0.65%

+2.18%

-11.50%

-11.50%

Harga aktual Grand Gangsta City ($GGC) adalah $0.00184022. Selama 24 jam terakhir, $GGC diperdagangkan antara low $ 0.00175351 dan high $ 0.00185915, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$GGC adalah $ 0.01587433, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00165908.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $GGC telah berubah sebesar -0.65% selama 1 jam terakhir, +2.18% selama 24 jam, dan -11.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Grand Gangsta City ($GGC)

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
----

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Grand Gangsta City saat ini adalah $ 1.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $GGC adalah 918.25M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.84M.

Riwayat Harga Grand Gangsta City ($GGC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Grand Gangsta City ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Grand Gangsta City ke USD adalah $ -0.0007015678.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Grand Gangsta City ke USD adalah $ -0.0008389456.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Grand Gangsta City ke USD adalah $ -0.007544956246190487.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.18%
30 Days$ -0.0007015678-38.12%
60 Hari$ -0.0008389456-45.58%
90 Hari$ -0.007544956246190487-80.39%

Apa yang dimaksud dengan Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Grand Gangsta City ($GGC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Grand Gangsta City (USD)

Berapa nilai Grand Gangsta City ($GGC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Grand Gangsta City ($GGC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Grand Gangsta City.

Cek prediksi harga Grand Gangsta City sekarang!

$GGC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Grand Gangsta City ($GGC)

Memahami tokenomi Grand Gangsta City ($GGC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $GGC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Grand Gangsta City ($GGC)

Berapa nilai Grand Gangsta City ($GGC) hari ini?
Harga live $GGC dalam USD adalah 0.00184022 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $GGC ke USD saat ini?
Harga $GGC ke USD saat ini adalah $ 0.00184022. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Grand Gangsta City?
Kapitalisasi pasar $GGC adalah $ 1.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $GGC?
Suplai beredar $GGC adalah 918.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $GGC?
$GGC mencapai harga ATH sebesar 0.01587433 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $GGC?
$GGC mencapai harga ATL 0.00165908 USD.
Berapa volume perdagangan $GGC?
Volume perdagangan 24 jam live $GGC adalah -- USD.
Akankah harga $GGC naik lebih tinggi tahun ini?
$GGC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $GGC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Grand Gangsta City ($GGC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

