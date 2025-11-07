BursaDEX+
Harga live GRDM hari ini adalah 0.01741862 USD. Lacak informasi harga aktual GRDM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRDM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRDM

Info Harga GRDM

Penjelasan GRDM

Situs Web Resmi GRDM

Tokenomi GRDM

Prakiraan Harga GRDM

Harga GRDM (GRDM)

Harga Live 1 GRDM ke USD:

$0.01741862
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live GRDM (GRDM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:30 (UTC+8)

Informasi Harga GRDM (GRDM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.02841479
$ 0.01535586
0.00%

0.00%

Harga aktual GRDM (GRDM) adalah $0.01741862. Selama 24 jam terakhir, GRDM diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRDM adalah $ 0.02841479, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01535586.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRDM telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GRDM (GRDM)

$ 6.97M
--
$ 17.42M
400.00M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar GRDM saat ini adalah $ 6.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRDM adalah 400.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.42M.

Riwayat Harga GRDM (GRDM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GRDM ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GRDM ke USD adalah $ -0.0055829777.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GRDM ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GRDM ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0055829777-32.05%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GRDM (GRDM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga GRDM (USD)

Berapa nilai GRDM (GRDM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GRDM (GRDM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GRDM.

Cek prediksi harga GRDM sekarang!

GRDM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GRDM (GRDM)

Memahami tokenomi GRDM (GRDM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRDM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GRDM (GRDM)

Berapa nilai GRDM (GRDM) hari ini?
Harga live GRDM dalam USD adalah 0.01741862 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRDM ke USD saat ini?
Harga GRDM ke USD saat ini adalah $ 0.01741862. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GRDM?
Kapitalisasi pasar GRDM adalah $ 6.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRDM?
Suplai beredar GRDM adalah 400.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRDM?
GRDM mencapai harga ATH sebesar 0.02841479 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRDM?
GRDM mencapai harga ATL 0.01535586 USD.
Berapa volume perdagangan GRDM?
Volume perdagangan 24 jam live GRDM adalah -- USD.
Akankah harga GRDM naik lebih tinggi tahun ini?
GRDM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRDM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GRDM (GRDM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

