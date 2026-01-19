Harga Green Planet Hari Ini

Harga live Green Planet (GAMMA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAMMA ke USD saat ini adalah $ 0 per GAMMA.

Green Planet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,698, dengan suplai yang beredar 100.00M GAMMA. Selama 24 jam terakhir, GAMMA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.72, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GAMMA bergerak -0.13% dalam satu jam terakhir dan +2.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Green Planet (GAMMA)

Kapitalisasi Pasar $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Green Planet saat ini adalah $ 36.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GAMMA adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.70K.