Berapa harga saat ini dari Green Reaper by Matt Furie?

Green Reaper by Matt Furie diperdagangkan pada Rp0.88347884669232000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Green Reaper by Matt Furie adalah Rp253.48847711637456000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.17941985714136000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan GREAPER hari ini?

Market capitalization berada pada Rp883445215.978704000, menempatkan aset ini di peringkat #8262 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Green Reaper by Matt Furie?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan GREAPER.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Green Reaper by Matt Furie termasuk?

Green Reaper by Matt Furie merupakan bagian dari klasifikasi Meme,Ethereum Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai GREAPER?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan GREAPER memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.