Harga GreenTrust Hari Ini

Harga live GreenTrust (GNT) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GNT ke USD saat ini adalah -- per GNT.

GreenTrust saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,731, dengan suplai yang beredar 28.02T GNT. Selama 24 jam terakhir, GNT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GNT bergerak +1.17% dalam satu jam terakhir dan -7.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GreenTrust (GNT)

Kapitalisasi Pasar $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 115.79K$ 115.79K $ 115.79K Suplai Peredaran 28.02T 28.02T 28.02T Total Suplai 126,105,420,000,000.0 126,105,420,000,000.0 126,105,420,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GreenTrust saat ini adalah $ 25.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GNT adalah 28.02T, dan total suplainya sebesar 126105420000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.79K.