Harga greg16676935420 Hari Ini

Harga live greg16676935420 (GREG) hari ini adalah $ 0.00018194, dengan perubahan 4.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GREG ke USD saat ini adalah $ 0.00018194 per GREG.

greg16676935420 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 182,251, dengan suplai yang beredar 999.90M GREG. Selama 24 jam terakhir, GREG diperdagangkan antara $ 0.00018129 (low) dan $ 0.00019082 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00124673, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005822.

Dalam kinerja jangka pendek, GREG bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -16.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar greg16676935420 (GREG)

Kapitalisasi Pasar $ 182.25K$ 182.25K $ 182.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 182.25K$ 182.25K $ 182.25K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,899,531.82 999,899,531.82 999,899,531.82

