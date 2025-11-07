Harga Griffain New Hedge Fund Hari Ini

Harga live Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CITADAIL ke USD saat ini adalah -- per CITADAIL.

Griffain New Hedge Fund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,914, dengan suplai yang beredar 1.00B CITADAIL. Selama 24 jam terakhir, CITADAIL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04870041, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CITADAIL bergerak -0.68% dalam satu jam terakhir dan -26.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

