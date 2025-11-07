BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Grin hari ini adalah 0.04172853 USD. Lacak informasi harga aktual GRIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Grin hari ini adalah 0.04172853 USD. Lacak informasi harga aktual GRIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRIN

Info Harga GRIN

Penjelasan GRIN

Whitepaper GRIN

Situs Web Resmi GRIN

Tokenomi GRIN

Prakiraan Harga GRIN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Grin

Harga Grin (GRIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GRIN ke USD:

$0.04172853
$0.04172853$0.04172853
-3.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Grin (GRIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:45 (UTC+8)

Informasi Harga Grin (GRIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03947813
$ 0.03947813$ 0.03947813
Low 24 Jam
$ 0.04409151
$ 0.04409151$ 0.04409151
High 24 Jam

$ 0.03947813
$ 0.03947813$ 0.03947813

$ 0.04409151
$ 0.04409151$ 0.04409151

$ 25.09
$ 25.09$ 25.09

$ 0.01332513
$ 0.01332513$ 0.01332513

+2.58%

-3.67%

+5.80%

+5.80%

Harga aktual Grin (GRIN) adalah $0.04172853. Selama 24 jam terakhir, GRIN diperdagangkan antara low $ 0.03947813 dan high $ 0.04409151, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRIN adalah $ 25.09, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01332513.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRIN telah berubah sebesar +2.58% selama 1 jam terakhir, -3.67% selama 24 jam, dan +5.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Grin (GRIN)

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

--
----

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

214.30M
214.30M 214.30M

214,304,760.0
214,304,760.0 214,304,760.0

Kapitalisasi Pasar Grin saat ini adalah $ 8.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRIN adalah 214.30M, dan total suplainya sebesar 214304760.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.97M.

Riwayat Harga Grin (GRIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Grin ke USD adalah $ -0.00159296029453034.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Grin ke USD adalah $ -0.0004059309.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Grin ke USD adalah $ +0.0072964462.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Grin ke USD adalah $ -0.00777764095535705.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00159296029453034-3.67%
30 Days$ -0.0004059309-0.97%
60 Hari$ +0.0072964462+17.49%
90 Hari$ -0.00777764095535705-15.71%

Apa yang dimaksud dengan Grin (GRIN)

Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor (inspired by Harry Potter) in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates.

Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin, both wallets must communicate with each other online with the results broadcasted to the network. Another key different is that transaction history (sender, receiver, amount) will not be recorded on the blockchain.

Due to the removal of these information from the transaction, the data size remains small and that keeps the blockchain lightweight. New nodes can easily join the network without having to download a large blockchain.

Grin coin was launched without an ICO, fundraising, or pre-mine. Developers around the world contribute openly with the goal to ensure the coin distribution remains as fair as possible.

There are 2 popular wallets widely available to interact with the Grin network. Grin core wallet: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet-to-send-receive-grin-coins Wallet713: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet713-to-send-and-receive-grin-coin-step-by-step-guide

The consensus algorithm used by Grin is the Cuckoo Cycle proof-of-work based. There are 2 hashing algorithms involved with Grin. Cuckoo-29 is meant for GPU mining while Cuckoo-31 is meant fo ASIC mining. This is a deliberate design to encourage miners to eventually move into ASIC mining for efficiency while keeping it fair at the beginning of the launch.

Grin coin has launched its mainnet on 15th January 2019 and is now available for mining and trading.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Grin (GRIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Grin (USD)

Berapa nilai Grin (GRIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Grin (GRIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Grin.

Cek prediksi harga Grin sekarang!

GRIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Grin (GRIN)

Memahami tokenomi Grin (GRIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Grin (GRIN)

Berapa nilai Grin (GRIN) hari ini?
Harga live GRIN dalam USD adalah 0.04172853 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRIN ke USD saat ini?
Harga GRIN ke USD saat ini adalah $ 0.04172853. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Grin?
Kapitalisasi pasar GRIN adalah $ 8.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRIN?
Suplai beredar GRIN adalah 214.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRIN?
GRIN mencapai harga ATH sebesar 25.09 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRIN?
GRIN mencapai harga ATL 0.01332513 USD.
Berapa volume perdagangan GRIN?
Volume perdagangan 24 jam live GRIN adalah -- USD.
Akankah harga GRIN naik lebih tinggi tahun ini?
GRIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Grin (GRIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,860.36
$101,860.36$101,860.36

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.34
$3,353.34$3,353.34

+1.61%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1653
$1.1653$1.1653

+35.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.85
$157.85$157.85

+1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,860.36
$101,860.36$101,860.36

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.34
$3,353.34$3,353.34

+1.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.85
$157.85$157.85

+1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2294
$2.2294$2.2294

-0.22%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$969.79
$969.79$969.79

+3.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.740
$4.740$4.740

+374.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007736
$0.007736$0.007736

+262.51%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.3964
$14.3964$14.3964

+135.62%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002397
$0.00002397$0.00002397

+122.56%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0962
$0.0962$0.0962

+92.40%