Harga live Groestlcoin hari ini adalah 0.174964 USD. Lacak informasi harga aktual GRS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Groestlcoin hari ini adalah 0.174964 USD. Lacak informasi harga aktual GRS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRS

Info Harga GRS

Penjelasan GRS

Situs Web Resmi GRS

Tokenomi GRS

Prakiraan Harga GRS

Logo Groestlcoin

Harga Groestlcoin (GRS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GRS ke USD:

$0.174967
-10.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Groestlcoin (GRS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:51 (UTC+8)

Informasi Harga Groestlcoin (GRS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.157058
Low 24 Jam
$ 0.195744
High 24 Jam

$ 0.157058
$ 0.195744
$ 2.74
$ 0.00007701
+1.95%

-10.61%

-21.76%

-21.76%

Harga aktual Groestlcoin (GRS) adalah $0.174964. Selama 24 jam terakhir, GRS diperdagangkan antara low $ 0.157058 dan high $ 0.195744, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRS adalah $ 2.74, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00007701.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRS telah berubah sebesar +1.95% selama 1 jam terakhir, -10.61% selama 24 jam, dan -21.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Groestlcoin (GRS)

$ 15.41M
--
$ 15.41M
88.76M
88,764,828.88736624
Kapitalisasi Pasar Groestlcoin saat ini adalah $ 15.41M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRS adalah 88.76M, dan total suplainya sebesar 88764828.88736624. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.41M.

Riwayat Harga Groestlcoin (GRS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Groestlcoin ke USD adalah $ -0.0207804503013649.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Groestlcoin ke USD adalah $ -0.0607117206.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Groestlcoin ke USD adalah $ -0.0693560095.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Groestlcoin ke USD adalah $ -0.1379992795501409.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0207804503013649-10.61%
30 Days$ -0.0607117206-34.69%
60 Hari$ -0.0693560095-39.64%
90 Hari$ -0.1379992795501409-44.09%

Apa yang dimaksud dengan Groestlcoin (GRS)

What is Groestlcoin?

Groestlcoin is a proof of work cryptocurrency created in 2014. Designed for everyday use, Groestlcoin features an average block time of one minute, as opposed to Bitcoin's ten. As a consequence, it has a maximum total supply that will cap out at 105 million coins, as opposed to the 21 million for Bitcoin. The main idea of creating Groestlcoin was to establish an electronic payment model that was purely based on mathematical proof. It uses the proof of work system (POW) to facilitate secure online money transactions. This is a system that is independent of influence from centralized authorities.

How does it work?

Groestlcoin is mined using the Groestl algorithm. Groestl was chosen as one of the five finalists of the NIST hash function competition. It uses the same S-box as AES in a custom construction. The cryptocurrency operates as open source software on a peer-to-peer model (transactions take place directly between the payer and payee). This means that no trusted intermediary such a bank or PayPal is required to verify the details of the sender and receiver. Rather, the transactions are verified by nodes (the network of computers/users spread globally) and recorded in an open ledger.

What does it aim to solve?

With a shorter block period than Bitcoin, Groestlcoin aims to be more functional for everyday payments. Merchants don’t need to wait 10 minutes to confirm whether or not they have received their payment. The reduction in hashrate intensity also gave Groestlcoin an opportunity to be mined by individuals with less computing power. However, companies and teams have created ASICs for Groestlcoin, albeit at a higher cost than creating ASICs for Bitcoin. Rather than just a simple fork, Groestlcoin also works to adopt developments and additions inspired from discussions surrounding the Bitcoin network, and was actually one of the first adopters to several key features such as Segregated Witness (SegWit) and the Lightning Network.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Groestlcoin (GRS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Groestlcoin (USD)

Berapa nilai Groestlcoin (GRS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Groestlcoin (GRS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Groestlcoin.

Cek prediksi harga Groestlcoin sekarang!

GRS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Groestlcoin (GRS)

Memahami tokenomi Groestlcoin (GRS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Groestlcoin (GRS)

Berapa nilai Groestlcoin (GRS) hari ini?
Harga live GRS dalam USD adalah 0.174964 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRS ke USD saat ini?
Harga GRS ke USD saat ini adalah $ 0.174964. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Groestlcoin?
Kapitalisasi pasar GRS adalah $ 15.41M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRS?
Suplai beredar GRS adalah 88.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRS?
GRS mencapai harga ATH sebesar 2.74 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRS?
GRS mencapai harga ATL 0.00007701 USD.
Berapa volume perdagangan GRS?
Volume perdagangan 24 jam live GRS adalah -- USD.
Akankah harga GRS naik lebih tinggi tahun ini?
GRS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Groestlcoin (GRS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

