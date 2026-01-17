Harga GrokDogeX Hari Ini

Harga live GrokDogeX (GDX) hari ini adalah $ 0.0000393, dengan perubahan 4.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GDX ke USD saat ini adalah $ 0.0000393 per GDX.

GrokDogeX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,531.87, dengan suplai yang beredar 420.69M GDX. Selama 24 jam terakhir, GDX diperdagangkan antara $ 0.00003894 (low) dan $ 0.00004103 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00137558, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002846.

Dalam kinerja jangka pendek, GDX bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -7.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GrokDogeX (GDX)

Kapitalisasi Pasar $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Suplai Peredaran 420.69M 420.69M 420.69M Total Suplai 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Kapitalisasi Pasar GrokDogeX saat ini adalah $ 16.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GDX adalah 420.69M, dan total suplainya sebesar 420690000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.53K.