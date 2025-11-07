Harga GUA Hari Ini

Harga live GUA (GUA) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUA ke USD saat ini adalah -- per GUA.

GUA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,585, dengan suplai yang beredar 6.25B GUA. Selama 24 jam terakhir, GUA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00136494, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GUA bergerak -0.22% dalam satu jam terakhir dan -27.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GUA (GUA)

Kapitalisasi Pasar $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K Suplai Peredaran 6.25B 6.25B 6.25B Total Suplai 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252

Kapitalisasi Pasar GUA saat ini adalah $ 66.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUA adalah 6.25B, dan total suplainya sebesar 6247359701.791252. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.59K.