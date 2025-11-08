Harga H4SHFund Hari Ini

Harga live H4SHFund (H4SH) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi H4SH ke USD saat ini adalah -- per H4SH.

H4SHFund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,941, dengan suplai yang beredar 994.04M H4SH. Selama 24 jam terakhir, H4SH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00174306, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, H4SH bergerak +3.13% dalam satu jam terakhir dan -11.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar H4SHFund (H4SH)

Kapitalisasi Pasar $ 43.94K$ 43.94K $ 43.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.20K$ 44.20K $ 44.20K Suplai Peredaran 994.04M 994.04M 994.04M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar H4SHFund saat ini adalah $ 43.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar H4SH adalah 994.04M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.20K.