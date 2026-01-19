Berapa nilai Hakka Finance saat ini?

Hakka Finance saat ini diperdagangkan seharga Rp46.00964249972800000, dengan pergerakan harga sebesar 10.93% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan HAKKA hari ini, naik atau turun?

HAKKA telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Governance.

Seberapa populer Hakka Finance hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual HAKKA.

Apa yang membuat Hakka Finance berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Governance dan dibangun di atas jaringan --, HAKKA menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah HAKKA yang beredar di pasar?

Terdapat 292487084.6022 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Hakka Finance sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp19267.58568300000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.74388551822100000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.