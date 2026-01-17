Harga Half Orange Drinking Lemonade Hari Ini

Harga live Half Orange Drinking Lemonade (HODL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HODL ke USD saat ini adalah $ 0 per HODL.

Half Orange Drinking Lemonade saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,421, dengan suplai yang beredar 999.69M HODL. Selama 24 jam terakhir, HODL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01266971, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HODL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +4.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Kapitalisasi Pasar $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K Suplai Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Total Suplai 999,692,266.005372 999,692,266.005372 999,692,266.005372

Kapitalisasi Pasar Half Orange Drinking Lemonade saat ini adalah $ 24.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HODL adalah 999.69M, dan total suplainya sebesar 999692266.005372. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.42K.