Harga live Hanu Yokia hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual HANU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HANU dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hanu Yokia (HANU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HANU ke USD:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Hanu Yokia (HANU)
Informasi Harga Hanu Yokia (HANU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-0.56%

-11.24%

-11.24%

Harga aktual Hanu Yokia (HANU) adalah --. Selama 24 jam terakhir, HANU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHANU adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HANU telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, -0.56% selama 24 jam, dan -11.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hanu Yokia (HANU)

$ 15.59M
$ 15.59M$ 15.59M

--
----

$ 61.76M
$ 61.76M$ 61.76M

149.80T
149.80T 149.80T

593,279,012,345,679.0
593,279,012,345,679.0 593,279,012,345,679.0

Kapitalisasi Pasar Hanu Yokia saat ini adalah $ 15.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HANU adalah 149.80T, dan total suplainya sebesar 593279012345679.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.76M.

Riwayat Harga Hanu Yokia (HANU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hanu Yokia ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hanu Yokia ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hanu Yokia ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hanu Yokia ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.56%
30 Days$ 0-23.26%
60 Hari$ 0-27.56%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Hanu Yokia (HANU)

$HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems.

This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources.

Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology.

This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly.

Platform Capabilities:

  • Business Integrations
  • Shared Ledger
  • Secure (Tamper Proof)
  • Identity Management
  • Confidential
  • Audit capabilities
  • Governance
  • Business Logic in Smart Contracts
  • Robust (Viable)

Sumber Daya Hanu Yokia (HANU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hanu Yokia (USD)

Berapa nilai Hanu Yokia (HANU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hanu Yokia (HANU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hanu Yokia.

Cek prediksi harga Hanu Yokia sekarang!

HANU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hanu Yokia (HANU)

Memahami tokenomi Hanu Yokia (HANU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HANU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hanu Yokia (HANU)

Berapa nilai Hanu Yokia (HANU) hari ini?
Harga live HANU dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HANU ke USD saat ini?
Harga HANU ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hanu Yokia?
Kapitalisasi pasar HANU adalah $ 15.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HANU?
Suplai beredar HANU adalah 149.80T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HANU?
HANU mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HANU?
HANU mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan HANU?
Volume perdagangan 24 jam live HANU adalah -- USD.
Akankah harga HANU naik lebih tinggi tahun ini?
HANU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HANU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hanu Yokia (HANU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

