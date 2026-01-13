Harga Hearing things Hari Ini

Harga live Hearing things (HEARING) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HEARING ke USD saat ini adalah $ 0 per HEARING.

Hearing things saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,402, dengan suplai yang beredar 998.18M HEARING. Selama 24 jam terakhir, HEARING diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HEARING bergerak +3.92% dalam satu jam terakhir dan -58.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hearing things (HEARING)

Kapitalisasi Pasar $ 125.40K$ 125.40K $ 125.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.40K$ 125.40K $ 125.40K Suplai Peredaran 998.18M 998.18M 998.18M Total Suplai 998,178,912.646831 998,178,912.646831 998,178,912.646831

Kapitalisasi Pasar Hearing things saat ini adalah $ 125.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HEARING adalah 998.18M, dan total suplainya sebesar 998178912.646831. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.40K.