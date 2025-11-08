Harga Hector Network Hari Ini

Harga live Hector Network (HEC) hari ini adalah $ 0.00828319, dengan perubahan 3.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HEC ke USD saat ini adalah $ 0.00828319 per HEC.

Hector Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,091, dengan suplai yang beredar 2.43M HEC. Selama 24 jam terakhir, HEC diperdagangkan antara $ 0.00790944 (low) dan $ 0.00857889 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 357.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0070171.

Dalam kinerja jangka pendek, HEC bergerak +1.41% dalam satu jam terakhir dan +3.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hector Network (HEC)

Kapitalisasi Pasar $ 20.09K$ 20.09K $ 20.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.22K$ 26.22K $ 26.22K Suplai Peredaran 2.43M 2.43M 2.43M Total Suplai 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393

