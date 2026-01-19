Berapa harga saat ini dari Hedget?

Hedget diperdagangkan pada Rp787.31715659603100000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 4.87% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan HGET dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 4.87% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika HGET unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Hedget dibandingkan dengan token Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio?

Dalam segmen Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio, HGET menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Hedget hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1379373219.602350000 menempatkan HGET pada peringkat #7488, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp741.34283800338850000 hingga Rp801.13539580893200000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan HGET?

Hedget telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi HGET?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1751448.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.