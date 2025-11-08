Harga Helix Hari Ini

Harga live Helix (HELIX) hari ini adalah $ 0.00004358, dengan perubahan 30.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HELIX ke USD saat ini adalah $ 0.00004358 per HELIX.

Helix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,836, dengan suplai yang beredar 1.00B HELIX. Selama 24 jam terakhir, HELIX diperdagangkan antara $ 0.00004261 (low) dan $ 0.00006307 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000678, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003984.

Dalam kinerja jangka pendek, HELIX bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -29.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Helix (HELIX)

Kapitalisasi Pasar $ 43.84K$ 43.84K $ 43.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.84K$ 43.84K $ 43.84K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Helix saat ini adalah $ 43.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HELIX adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.84K.