Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh HEXAR AI?

HEXAR AI beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari HEXAR?

Token ini dihargai sebesar Rp5.85584364412950000, mencatat pergerakan harga sebesar -9.18% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh HEXAR AI?

HEXAR AI termasuk dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan HEXAR dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari HEXAR AI?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp3063283031.929050000, menempatkan aset ini di peringkat #6181. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai HEXAR yang beredar saat ini?

Terdapat 523115102.4860179 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk HEXAR AI hari ini?

Dalam satu hari terakhir, HEXAR mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, HEXAR AI berfluktuasi antara Rp5.83297516643814000 dan Rp7.08367911547002000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.