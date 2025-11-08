Harga Hive Game Token Hari Ini

Harga live Hive Game Token (HGT) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HGT ke USD saat ini adalah -- per HGT.

Hive Game Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,087, dengan suplai yang beredar 2.51B HGT. Selama 24 jam terakhir, HGT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02427213, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HGT bergerak -0.24% dalam satu jam terakhir dan -0.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hive Game Token (HGT)

Kapitalisasi Pasar $ 38.09K$ 38.09K $ 38.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.52K$ 75.52K $ 75.52K Suplai Peredaran 2.51B 2.51B 2.51B Total Suplai 4,979,312,933.253248 4,979,312,933.253248 4,979,312,933.253248

