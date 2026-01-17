Berapa harga live HODL?

HODL diperdagangkan pada Rp3.16786757162642000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.85% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini HODL?

Volatilitas harga HODL dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk HODL?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp3.13845721214168000 (rendah) dan Rp3.21620873721628000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan HODL?

Dalam 24 jam terakhir, HODL mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp14.96666150169697000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2.7956744015954000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk HODL?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan HODL dengan token Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem, HODL menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.