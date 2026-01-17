Harga HoldOn4DearLife Hari Ini

Harga live HoldOn4DearLife (HODL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HODL ke USD saat ini adalah $ 0 per HODL.

HoldOn4DearLife saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,706.42, dengan suplai yang beredar 979.56M HODL. Selama 24 jam terakhir, HODL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00164695, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HODL bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan +0.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HoldOn4DearLife (HODL)

Kapitalisasi Pasar $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Suplai Peredaran 979.56M 979.56M 979.56M Total Suplai 979,559,163.8693819 979,559,163.8693819 979,559,163.8693819

Kapitalisasi Pasar HoldOn4DearLife saat ini adalah $ 15.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HODL adalah 979.56M, dan total suplainya sebesar 979559163.8693819. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.71K.