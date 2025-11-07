BursaDEX+
Harga live Homebrew Robotics Club hari ini adalah 0.00353294 USD. Lacak informasi harga aktual BREW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BREW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BREW

Info Harga BREW

Penjelasan BREW

Situs Web Resmi BREW

Tokenomi BREW

Prakiraan Harga BREW

$0.00353784
-3.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Homebrew Robotics Club (BREW)
Informasi Harga Homebrew Robotics Club (BREW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00330814
Low 24 Jam
$ 0.00393319
High 24 Jam

$ 0.00330814
$ 0.00393319
$ 0.00795107
$ 0.00063507
+1.24%

-3.21%

-18.54%

-18.54%

Harga aktual Homebrew Robotics Club (BREW) adalah $0.00353294. Selama 24 jam terakhir, BREW diperdagangkan antara low $ 0.00330814 dan high $ 0.00393319, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBREW adalah $ 0.00795107, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00063507.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BREW telah berubah sebesar +1.24% selama 1 jam terakhir, -3.21% selama 24 jam, dan -18.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Homebrew Robotics Club (BREW)

$ 2.79M
--
$ 3.49M
799.58M
999,956,054.146797
Kapitalisasi Pasar Homebrew Robotics Club saat ini adalah $ 2.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BREW adalah 799.58M, dan total suplainya sebesar 999956054.146797. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.49M.

Riwayat Harga Homebrew Robotics Club (BREW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Homebrew Robotics Club ke USD adalah $ -0.000117196421518305.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Homebrew Robotics Club ke USD adalah $ +0.0000013831.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Homebrew Robotics Club ke USD adalah $ -0.0011432569.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Homebrew Robotics Club ke USD adalah $ +0.0004531374788507252.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000117196421518305-3.21%
30 Days$ +0.0000013831+0.04%
60 Hari$ -0.0011432569-32.35%
90 Hari$ +0.0004531374788507252+14.71%

Apa yang dimaksud dengan Homebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing.

Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Homebrew Robotics Club (BREW)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Homebrew Robotics Club (USD)

Berapa nilai Homebrew Robotics Club (BREW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Homebrew Robotics Club (BREW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Homebrew Robotics Club.

Cek prediksi harga Homebrew Robotics Club sekarang!

BREW ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Homebrew Robotics Club (BREW)

Memahami tokenomi Homebrew Robotics Club (BREW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BREW sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Homebrew Robotics Club (BREW)

Berapa nilai Homebrew Robotics Club (BREW) hari ini?
Harga live BREW dalam USD adalah 0.00353294 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BREW ke USD saat ini?
Harga BREW ke USD saat ini adalah $ 0.00353294. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Homebrew Robotics Club?
Kapitalisasi pasar BREW adalah $ 2.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BREW?
Suplai beredar BREW adalah 799.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BREW?
BREW mencapai harga ATH sebesar 0.00795107 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BREW?
BREW mencapai harga ATL 0.00063507 USD.
Berapa volume perdagangan BREW?
Volume perdagangan 24 jam live BREW adalah -- USD.
Akankah harga BREW naik lebih tinggi tahun ini?
BREW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BREW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Homebrew Robotics Club (BREW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

