Harga Hover Cat Hari Ini

Harga live Hover Cat (HCAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HCAT ke USD saat ini adalah -- per HCAT.

Hover Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,654.12, dengan suplai yang beredar 1.00B HCAT. Selama 24 jam terakhir, HCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00400582, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HCAT bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -12.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hover Cat (HCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

