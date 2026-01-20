Harga Huggi Hari Ini

Harga live Huggi (HUGGI) hari ini adalah $ 0.00018933, dengan perubahan 22.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUGGI ke USD saat ini adalah $ 0.00018933 per HUGGI.

Huggi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 184,570, dengan suplai yang beredar 999.96M HUGGI. Selama 24 jam terakhir, HUGGI diperdagangkan antara $ 0.00010346 (low) dan $ 0.00022781 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00036708, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000913.

Dalam kinerja jangka pendek, HUGGI bergerak +35.77% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Huggi (HUGGI)

Kapitalisasi Pasar $ 184.57K$ 184.57K $ 184.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 184.57K$ 184.57K $ 184.57K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,959,282.7891105 999,959,282.7891105 999,959,282.7891105

Kapitalisasi Pasar Huggi saat ini adalah $ 184.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HUGGI adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999959282.7891105. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 184.57K.