BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Huggi hari ini adalah 0.00018933 USD. Kapitalisasi pasar HUGGI adalah 184,570 USD. Lacak informasi harga aktual HUGGI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Huggi hari ini adalah 0.00018933 USD. Kapitalisasi pasar HUGGI adalah 184,570 USD. Lacak informasi harga aktual HUGGI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang HUGGI

Info Harga HUGGI

Penjelasan HUGGI

Situs Web Resmi HUGGI

Tokenomi HUGGI

Prakiraan Harga HUGGI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Huggi

Harga Huggi (HUGGI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HUGGI ke USD:

$0.0001902
$0.0001902$0.0001902
+23.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Huggi (HUGGI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:50:15 (UTC+8)

Harga Huggi Hari Ini

Harga live Huggi (HUGGI) hari ini adalah $ 0.00018933, dengan perubahan 22.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUGGI ke USD saat ini adalah $ 0.00018933 per HUGGI.

Huggi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 184,570, dengan suplai yang beredar 999.96M HUGGI. Selama 24 jam terakhir, HUGGI diperdagangkan antara $ 0.00010346 (low) dan $ 0.00022781 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00036708, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000913.

Dalam kinerja jangka pendek, HUGGI bergerak +35.77% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Huggi (HUGGI)

$ 184.57K
$ 184.57K$ 184.57K

--
----

$ 184.57K
$ 184.57K$ 184.57K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,282.7891105
999,959,282.7891105 999,959,282.7891105

Kapitalisasi Pasar Huggi saat ini adalah $ 184.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HUGGI adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999959282.7891105. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 184.57K.

Riwayat Harga Huggi USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010346
$ 0.00010346$ 0.00010346
Low 24 Jam
$ 0.00022781
$ 0.00022781$ 0.00022781
High 24 Jam

$ 0.00010346
$ 0.00010346$ 0.00010346

$ 0.00022781
$ 0.00022781$ 0.00022781

$ 0.00036708
$ 0.00036708$ 0.00036708

$ 0.0000913
$ 0.0000913$ 0.0000913

+35.77%

+22.99%

--

--

Riwayat Harga Huggi (HUGGI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Huggi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Huggi ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Huggi ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Huggi ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+22.99%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Huggi

Prediksi Harga Huggi (HUGGI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HUGGI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Huggi (HUGGI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Huggi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Huggi yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga HUGGI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Huggi.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Huggi (HUGGI)

Situs Web Resmi

Tentang Huggi

Berapa harga live saat ini dari Huggi?

Huggi dihargai sebesar Rp3.20848116288507000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 22.99% selama 24 jam terakhir.

Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?

Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.

Seberapa likuid pasar HUGGI?

Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.

Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?

Pergerakan harga antara Rp1.75328506370934000 dan Rp3.86058254749299000 menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.

Bagaimana peringkat Huggi saat ini di pasar?

Saat ini berada di peringkat #6154, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp3127815814.893030000.

Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?

Pasokan token yang beredar sebanyak 999960195.8573624 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Huggi?

Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Huggi

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:50:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Huggi (HUGGI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
01-17 23:48:56Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;

Jelajahi Huggi Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

HeyElsa

HeyElsa

ELSA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Acurast

Acurast

ACU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0.00003937
$0.00003937$0.00003937

-60.63%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004392
$0.004392$0.004392

+10.85%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.651
$0.651$0.651

-32.18%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

SENTRAI

SENTRAI

SAII

$0.0000000000000995
$0.0000000000000995$0.0000000000000995

+563.33%

BALL3

BALL3

BCOIN

$0.000033992
$0.000033992$0.000033992

+485.46%

Bitlayer

Bitlayer

BTR

$0.07465
$0.07465$0.07465

+26.28%

Axie Infinity

Axie Infinity

AXS

$1.9954
$1.9954$1.9954

+18.63%

VOOI

VOOI

VOOI

$0.01485
$0.01485$0.01485

+15.74%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.