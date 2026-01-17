Berapa nilai Huhu Cat saat ini?

Huhu Cat saat ini diperdagangkan seharga Rp2.78299752250715000, dengan pergerakan harga sebesar 0.01% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan HUHU hari ini, naik atau turun?

HUHU telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Cat-Themed,Merlin Chain Ecosystem.

Seberapa populer Huhu Cat hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual HUHU.

Apa yang membuat Huhu Cat berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Cat-Themed,Merlin Chain Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, HUHU menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah HUHU yang beredar di pasar?

Terdapat 2100000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Huhu Cat sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp272.06374188962306000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp2.51931843747155000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.