Harga HyperAGI Hari Ini

Harga live HyperAGI (HYPT) hari ini adalah $ 0.00916193, dengan perubahan 16.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HYPT ke USD saat ini adalah $ 0.00916193 per HYPT.

HyperAGI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 133,657, dengan suplai yang beredar 14.58M HYPT. Selama 24 jam terakhir, HYPT diperdagangkan antara $ 0.00652784 (low) dan $ 0.00935966 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03014426, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00236554.

Dalam kinerja jangka pendek, HYPT bergerak -0.47% dalam satu jam terakhir dan -30.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HyperAGI (HYPT)

Kapitalisasi Pasar $ 133.66K$ 133.66K $ 133.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 665.56K$ 665.56K $ 665.56K Suplai Peredaran 14.58M 14.58M 14.58M Total Suplai 72,598,507.52 72,598,507.52 72,598,507.52

Kapitalisasi Pasar HyperAGI saat ini adalah $ 133.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HYPT adalah 14.58M, dan total suplainya sebesar 72598507.52. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 665.56K.