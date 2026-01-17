Harga i aped Hari Ini

Harga live i aped (APED) hari ini adalah $ 0.00000725, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APED ke USD saat ini adalah $ 0.00000725 per APED.

i aped saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,235.78, dengan suplai yang beredar 997.82M APED. Selama 24 jam terakhir, APED diperdagangkan antara $ 0.00000725 (low) dan $ 0.00000725 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00135238, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000666.

Dalam kinerja jangka pendek, APED bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar i aped (APED)

Kapitalisasi Pasar $ 7.24K$ 7.24K $ 7.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.24K$ 7.24K $ 7.24K Suplai Peredaran 997.82M 997.82M 997.82M Total Suplai 997,818,532.656949 997,818,532.656949 997,818,532.656949

