Harga iAero Hari Ini

Harga live iAero (IAERO) hari ini adalah $ 0.525717, dengan perubahan 10.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IAERO ke USD saat ini adalah $ 0.525717 per IAERO.

iAero saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,417,037, dengan suplai yang beredar 4.60M IAERO. Selama 24 jam terakhir, IAERO diperdagangkan antara $ 0.463824 (low) dan $ 0.541871 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.617978, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.308626.

Dalam kinerja jangka pendek, IAERO bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +5.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar iAero (IAERO)

Kapitalisasi Pasar $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Suplai Peredaran 4.60M 4.60M 4.60M Total Suplai 4,597,604.180253159 4,597,604.180253159 4,597,604.180253159

Kapitalisasi Pasar iAero saat ini adalah $ 2.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IAERO adalah 4.60M, dan total suplainya sebesar 4597604.180253159. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.42M.