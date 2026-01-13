Berapa harga saat ini dari Ibiza Final Boss?

Ibiza Final Boss (BOSS) diperdagangkan pada Rp2.59607010845160000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -17.00% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Ibiza Final Boss dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Meme,BONK.fun Ecosystem, BOSS sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif BOSS diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, BOSS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Ibiza Final Boss?

Terdapat 930310337.149442 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat BOSS?

Ibiza Final Boss saat ini menempati peringkat pasar #6514 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2415115043.206080000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Ibiza Final Boss dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -17.00% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Ibiza Final Boss dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,BONK.fun Ecosystem, BOSS menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.