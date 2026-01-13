Harga ICPanda DAO Hari Ini

Harga live ICPanda DAO (PANDA) hari ini adalah $ 0.00177471, dengan perubahan 2.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PANDA ke USD saat ini adalah $ 0.00177471 per PANDA.

ICPanda DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,446,066, dengan suplai yang beredar 814.82M PANDA. Selama 24 jam terakhir, PANDA diperdagangkan antara $ 0.00174203 (low) dan $ 0.00183804 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02442884, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PANDA bergerak +0.38% dalam satu jam terakhir dan -13.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ICPanda DAO (PANDA)

Kapitalisasi Pasar $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Suplai Peredaran 814.82M 814.82M 814.82M Total Suplai 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0

Kapitalisasi Pasar ICPanda DAO saat ini adalah $ 1.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PANDA adalah 814.82M, dan total suplainya sebesar 1034818195.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.84M.