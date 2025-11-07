Harga Idexo Hari Ini

Harga live Idexo (IDO) hari ini adalah $ 0.01890372, dengan perubahan 57.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IDO ke USD saat ini adalah $ 0.01890372 per IDO.

Idexo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,579,241, dengan suplai yang beredar 83.59M IDO. Selama 24 jam terakhir, IDO diperdagangkan antara $ 0.0071102 (low) dan $ 0.01964557 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.644117, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005888.

Dalam kinerja jangka pendek, IDO bergerak -0.25% dalam satu jam terakhir dan +0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Idexo (IDO)

Kapitalisasi Pasar $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Suplai Peredaran 83.59M 83.59M 83.59M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Idexo saat ini adalah $ 1.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IDO adalah 83.59M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.89M.