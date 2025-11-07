Harga Iggy The Iguana Hari Ini

Harga live Iggy The Iguana (IGGY) hari ini adalah $ 0.00011103, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IGGY ke USD saat ini adalah $ 0.00011103 per IGGY.

Iggy The Iguana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 111,031, dengan suplai yang beredar 1.00B IGGY. Selama 24 jam terakhir, IGGY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00110577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010492.

Dalam kinerja jangka pendek, IGGY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Iggy The Iguana (IGGY)

Kapitalisasi Pasar $ 111.03K$ 111.03K $ 111.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 111.03K$ 111.03K $ 111.03K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Iggy The Iguana saat ini adalah $ 111.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IGGY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 111.03K.